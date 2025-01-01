Что внутри?

Криминальные драмы с глубоким погружением в психологию героев.

Исторические детективы, где расследования переплетаются с реальными событиями.

Мистические загадки, в которых есть место сверхъестественному.

Современные триллеры с высокими ставками и опасными играми.

Это кино для тех, кто любит шевелить мозгами, следить за уликами и пытаться раскрыть дело раньше главного героя.

Сможете ли вы разгадать все тайны до финальных титров?