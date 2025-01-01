Меню
Если вы любите загадки, неожиданные развязки и сложные расследования, эта подборка – для Вас. В неё вошли лучшие российские сериалы, где каждая серия – новый виток интриги, а финал часто оказывается совершенно непредсказуемым.

Почему стоит смотреть?

✔ Запутанные преступления – от хитроумных убийств до многолетних тайн.

✔ Яркие персонажи – гениальные сыщики, мрачные следователи и загадочные злодеи.

✔ Атмосфера – от классических детективов до психологических триллеров.

✔ Неожиданные развязки – вы вряд ли угадаете, кто настоящий преступник.

Тайга
Тайга
детектив 2025, Россия
0.0
Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш
Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш
детектив 2025, Россия
0.0
Внутри убийцы
Внутри убийцы
триллер, детектив 2024, Россия
0.0
Шифр 4
Шифр 4
детектив 2024, Россия
0.0
Бизон: Дело манекенщицы
Бизон: Дело манекенщицы
криминал, детектив 2023, Россия
0.0
Шпион
Шпион
детектив 2023, Россия
0.0
Фишер
Фишер
драма, триллер, детектив, криминал 2023, Россия
0.0
Мерзлая земля
Мерзлая земля
драма, триллер 2023, Россия/США
0.0
Тайна пропавшей деревни
Тайна пропавшей деревни
комедия, детектив 2023, Россия
0.0
Холодные берега. Возвращение
Холодные берега. Возвращение
драма, триллер 2022, Россия
0.0
Зверобой
Зверобой
детектив, триллер, криминал 2022, Россия
0.0
Русалки
Русалки
детектив, драма 2022, Россия
0.0
Вампиры средней полосы
Вампиры средней полосы
комедия, мистика 2021, Россия
0.0
Хрустальный
Хрустальный
драма, детектив 2021, Россия
0.0
Душегубы
Душегубы
мистика 2021, Россия
0.0
Воскресенский
Воскресенский
детектив, исторический 2021, Россия
0.0
Колл-центр
Колл-центр
драма, триллер 2020, Россия
0.0
Территория
Территория
драма, ужасы 2020, Россия
0.0
Перевал Дятлова
Перевал Дятлова
драма, триллер 2020, Россия
0.0
Первый отдел
Первый отдел
детектив 2020, Россия
8.0
Хороший человек
Хороший человек
драма, триллер 2020, Россия
0.0
Казанова
Казанова
драма, детектив 2020, Россия
0.0
По ту сторону смерти
По ту сторону смерти
триллер, мистика 2018, Россия
0.0
Консультант
Консультант
детектив, драма 2017, Россия
0.0
Ищейка
Ищейка
детектив 2016, Россия
0.0
Научи меня жить
Научи меня жить
драма, триллер, детектив 2016, Россия
0.0
Метод
Метод
драма, криминал, триллер 2015, Россия
8.0
Мажор
Мажор
драма, криминал 2014, Россия
0.0
Инквизитор
Инквизитор
детектив, триллер 2014, Россия
0.0
Прощай, любимая...
Прощай, любимая...
детектив, криминал 2014, Россия
0.0
Что внутри?

  • Криминальные драмы с глубоким погружением в психологию героев.
  • Исторические детективы, где расследования переплетаются с реальными событиями.
  • Мистические загадки, в которых есть место сверхъестественному.
  • Современные триллеры с высокими ставками и опасными играми.

Это кино для тех, кто любит шевелить мозгами, следить за уликами и пытаться раскрыть дело раньше главного героя.

Сможете ли вы разгадать все тайны до финальных титров?

