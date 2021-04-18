Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Мейр из Исттауна 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Мейр из Исттауна
Киноафиша Сериалы Мейр из Исттауна Сезоны Сезон 1

Mare of Easttown 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мейр из Исттауна»

В 1 сезоне сериала «Мейр из Исттауна» история разворачивается в небольшом американском городе, где происходит шокирующее убийство. Главная героиня — женщина-детектив по имени Мейр Шиан — решает взять произошедшее под собственный контроль. Она готова сделать все возможное для того, чтобы выследить и наказать всех причастных к убийству. По ходу развития событий становится понятно, что Мейр намерена добиться своей цели любой ценой. В это же время главная героиня пытается наладить свою личную жизнь, которая пошла под откос после того, как Шиан ввязалась в дело об убийстве.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
8.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Мейр из Исттауна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Мисс леди Сокол собственной персоной Miss Lady Hawk Herself
Сезон 1 Серия 1
18 апреля 2021
Отцы Fathers
Сезон 1 Серия 2
25 апреля 2021
Ввести второй номер Enter Number Two
Сезон 1 Серия 3
2 мая 2021
Бедный Сизиф Poor Sisyphus
Сезон 1 Серия 4
9 мая 2021
Иллюзии Illusions
Сезон 1 Серия 5
16 мая 2021
Даже буря страшная... Sore Must Be The Storm
Сезон 1 Серия 6
23 мая 2021
Таинство Sacrament
Сезон 1 Серия 7
30 мая 2021
График выхода всех сериалов
Новые триллеры августа ждут не дождутся, когда вы поставите им 10/10: тут истории на любой вкус
Вас трясло от начала? Это было детской сказкой: вот когда выйдут 7 и 8 серии «Института» Кинга — самых страшных за весь сезон
Брутальность, шуточки и бардак в участке: 5 кинолент, которые понравятся фанатам «Полицейского с Рублевки»
У Диппера в «Гравити Фолз» есть еще одна сестра — ее показывали в мульте много раз, но зрители так и не поняли
Враг повержен, но не Шиловым: вспоминаем, в какой серии «Ментовских войн» погиб Дубровский — его ждала незавидная участь
Корейский ответ «Великолепному веку» оказался мощнее оригинала: 50 серий пролетают как один миг — зрители поставили 8,6 баллов
ИИ посмотрел советскую анимацию для детей 0+ и чуть не сошел с ума: 3 мульта, которые совсем не то, чем кажутся («Ежик в тумане» — лишь №3)
Будто Найт Шьямалан в свои лучшие годы: 5 малоизвестных азиатских фильмов с шокирующим финалом, от которого отвисает челюсть
Родился без ног, ходит на руках: инопланетянина в культовом фильме Спилберга сыграл мальчик-инвалид — и вот как он выглядит сейчас (фото)
Очнетесь в 6 утра — и все равно включите следующую серию: 10 британских детективов с безупречным рейтингом (у всех выше 8 на IMDb)
Кубрик экранизировал русскую классику еще 60 лет назад: фильм получил 7,1 балла — но сам режиссер был недоволен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше