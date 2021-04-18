В 1 сезоне сериала «Мейр из Исттауна» история разворачивается в небольшом американском городе, где происходит шокирующее убийство. Главная героиня — женщина-детектив по имени Мейр Шиан — решает взять произошедшее под собственный контроль. Она готова сделать все возможное для того, чтобы выследить и наказать всех причастных к убийству. По ходу развития событий становится понятно, что Мейр намерена добиться своей цели любой ценой. В это же время главная героиня пытается наладить свою личную жизнь, которая пошла под откос после того, как Шиан ввязалась в дело об убийстве.