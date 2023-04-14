Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Мейр из Исттауна Новости

Новости о сериале «Мейр из Исттауна»

Новости о сериале «Мейр из Исттауна» Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: сериал-манипуляция «Жить жизнь», финал «Барри» и драма с Флоренс Пью
Что смотреть на выходных: сериал-манипуляция «Жить жизнь», финал «Барри» и драма с Флоренс Пью На этой неделе стриминги предлагают покорить стендап-сцену, залечить травму, отбиться от гангстеров и сыграть в любовную игру. 
Написать
14 апреля 2023 15:00
Стивен Спилберг планирует снять сериал
Стивен Спилберг планирует снять сериал Режиссер признался, что ранее уже был близок к тому, чтобы запустить собственное шоу.
Написать
18 января 2023 17:00
Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон
Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон На этой неделе стриминги предлагают раскрыть убийство агента британской разведки, спеть о любви с Джессикой Честейн, отправиться в путешествие по сказочному миру и побродить по загадочной гостинице с Тильдой Суинтон.
Написать
2 декабря 2022 15:00
11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов»
11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов» 5 октября 2011 года мир увидел первый эпизод хоррор-антологии Райана Мерфи. С тех пор многое изменилось: Тейт ушел в супергероику, Сара Полсон покоряет Netflix, а верховная ведьма пока не торопится на пенсию. 
Написать
3 октября 2022 12:00
Еще серию и спать: 6 сериалов, которые вы не выключите, пока не посмотрите залпом
Еще серию и спать: 6 сериалов, которые вы не выключите, пока не посмотрите залпом Забудьте про еду и сон — вы не сможете остановиться, пока не увидите финал.    
Написать
28 сентября 2022 17:00
Что посмотреть на выходных: «Звездные войны», историю жуткого маньяка и необычный ромком
Что посмотреть на выходных: «Звездные войны», историю жуткого маньяка и необычный ромком На этой неделе стриминги предлагают стать шпионом повстанческого Альянса, прочувствовать ужас великого Эдгара Аллана По и довести до идеала первое свидание.
Написать
23 сентября 2022 15:00
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Простая черно-белая эмблема HBO стала знаком качества в мире сериалов. Это отделение медийного гиганта Warner Media оказалось в тренде, когда зритель полюбил сериалы. Заполучая права на самые захватывающие и нетривиальные сюжеты и привлекая истинных профессионалов, компании удалось завоевать известность во всем мире и получить колоссальные кассовые выручки. Успешных проектов к 2022 году накопилось столько, что на их просмотры уйдут годы, а потому предлагаем «выжимку» из 10 самых лучших сериалов HBO.
Написать
20 июля 2022 12:46
И снова «Власть пса»: объявлены победители премии Critics Choice Awards 2022
И снова «Власть пса»: объявлены победители премии Critics Choice Awards 2022 Вестерн с Бенедиктом Камбербэтчем продолжает собирать престижные награды.
Написать
15 марта 2022 13:37
HBO открыт к новым сезонам «Настоящего детектива» и «Мейр из Исттауна»
HBO открыт к новым сезонам «Настоящего детектива» и «Мейр из Исттауна» Но не все зависит от телесети. 
Написать
17 февраля 2022 15:09
Вслед за «Отыграть назад» и «Мейр из Исттауна» HBO Max готовит новый детективный мини-сериал
Вслед за «Отыграть назад» и «Мейр из Исттауна» HBO Max готовит новый детективный мини-сериал В его основу ляжет история убийства от австралийского писателя. 
Написать
31 января 2022 15:29
«Дюна», «Круэлла», «Аллея кошмаров»: объявлены номинанты на премию Гильдии художников-постановщиков США
«Дюна», «Круэлла», «Аллея кошмаров»: объявлены номинанты на премию Гильдии художников-постановщиков США Торжественная церемония вручения премии состоится 5 марта.
Написать
25 января 2022 15:34
Кейт Уинслет допускает, что второй сезон «Мейр из Исттауна» будет о жестокости американской полиции
Кейт Уинслет допускает, что второй сезон «Мейр из Исттауна» будет о жестокости американской полиции Актриса сделала отсылку к громким убийствам Сары Эверард и Джорджа Флойда.
Написать
28 декабря 2021 13:03
Редакция «Кинопоиска» выбрала лучшие фильмы и сериалы 2021 года
Редакция «Кинопоиска» выбрала лучшие фильмы и сериалы 2021 года Популярные проекты соседствуют с менее известными релизами.
Написать
23 декабря 2021 15:47
Продюсер Александр Роднянский опубликовал собственный список лучших сериалов 2021 года
Продюсер Александр Роднянский опубликовал собственный список лучших сериалов 2021 года В топ-10 попали «Ванда/Вижн» и «Мейр из Исттауна».
Написать
13 декабря 2021 15:13
Объявлены победители премии Американского института киноискусства по итогам 2021 года
Объявлены победители премии Американского института киноискусства по итогам 2021 года Награды получили «Дюна», «Лакричная пицца», «Игра в кальмара» и другие проекты.
Написать
9 декабря 2021 15:25
«Наследники», «Мейр из Исттауна» и другие: стали известны номинанты на премию Critics’ Choice Television Awards
«Наследники», «Мейр из Исттауна» и другие: стали известны номинанты на премию Critics’ Choice Television Awards Телеканал HBO опередил стримингового гиганта Netflix по количеству номинаций.
Написать
7 декабря 2021 14:01
«Корона», «Тед Лассо», «Ход королевы»: объявлены лауреаты премии «Эмми» 2021
«Корона», «Тед Лассо», «Ход королевы»: объявлены лауреаты премии «Эмми» 2021 Главным триумфатором премии стал Netflix.
Написать
20 сентября 2021 09:51
Американское захолустье, труп в лесу и психические расстройства: рассказываем о новом сериале HBO «Мейр из Исттауна»
Американское захолустье, труп в лесу и психические расстройства: рассказываем о новом сериале HBO «Мейр из Исттауна» Сдержанный детектив по всем законам канала HBO. 
Написать
13 апреля 2021 17:57
Гай Пирс сыграет вместе с Кейт Уинслет в мини-сериале HBO «Мейр из Исттауна»
Гай Пирс сыграет вместе с Кейт Уинслет в мини-сериале HBO «Мейр из Исттауна» Артисты ранее снимались вместе в «Милдред Пирс».
Написать
10 февраля 2021 12:24
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше