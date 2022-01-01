Стрим-сервис Amazon Freevee

Amazon Freevee – американский стриминговый сервис, принадлежащий Amazon. Выгодным отличием платформы является то, что она доступна всем желающим бесплатно при регистрации. Это стало возможно благодаря рекламному сотрудничеству сервиса с такими брендами, как Procter&Gamble и PepsiCo. После ребрендинга на платформе появился контент от Warner Bros, Sony Pictures Entertainment и MGM Studios, а также был совершен ряд крупных сделок, благодаря которым пользователям Amazon Freevee стали доступны многие популярные шоу, например, здесь можно посмотреть все сезоны сериалов «Чикаго в огне» и «Огни ночной пятницы». Кроме того, специально для новой платформы разрабатываются оригинальные программы. Первым таким проектом стал ремейк сериала 2008 года «Грабь награбленное». Контент сервиса постоянно расширяется за счет приобретения прав на новые сценарии телепрограмм.