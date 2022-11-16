Во 2 сезоне сериала «Грабь награбленное: Возвращение» продолжается история о бывших аферистах, которые решили работать вместе для того, чтобы оказывать помощь простым людям, пострадавшим от недобросовестных политиков, коррумпированности чиновников и других «сильных мира сего». Напомним, в финале предыдущего сезона команда проникла на нефтяную вышку и в зал суда, чтобы найти доказательства того, что генеральный директор нефтяной компании скрывает опасную утечку нефти в заливе. В новом сезоне главных героев ждет множество захватывающих приключений, новых испытаний и опасностей.