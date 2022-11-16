Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Грабь награбленное: Возвращение 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Грабь награбленное: Возвращение
Киноафиша Сериалы Грабь награбленное: Возвращение Сезоны Сезон 2

Leverage: Redemption
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Грабь награбленное: Возвращение»

Во 2 сезоне сериала «Грабь награбленное: Возвращение» продолжается история о бывших аферистах, которые решили работать вместе для того, чтобы оказывать помощь простым людям, пострадавшим от недобросовестных политиков, коррумпированности чиновников и других «сильных мира сего». Напомним, в финале предыдущего сезона команда проникла на нефтяную вышку и в зал суда, чтобы найти доказательства того, что генеральный директор нефтяной компании скрывает опасную утечку нефти в заливе. В новом сезоне главных героев ждет множество захватывающих приключений, новых испытаний и опасностей.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Грабь награбленное: Возвращение График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Дебютная работа The Debutante Job
Сезон 2 Серия 1
16 ноября 2022
Грязная работа одного человека The One Man's Trash Job
Сезон 2 Серия 2
16 ноября 2022
Турнирная работа The Tournament Job
Сезон 2 Серия 3
16 ноября 2022
Ночная работа на свидании The Date Night Job
Сезон 2 Серия 4
23 ноября 2022
Рабочая прогулка по лесу The Walk in the Woods Job
Сезон 2 Серия 5
30 ноября 2022
Сломанная работа The Fractured Job
Сезон 2 Серия 6
7 декабря 2022
Работа на большой буровой установке The Big Rig Job
Сезон 2 Серия 7
14 декабря 2022
Работа турецкого заключенного The Turkish Prisoner Job
Сезон 2 Серия 8
21 декабря 2022
Работа в пирамиде The Pyramid Job
Сезон 2 Серия 9
28 декабря 2022
Работа учеба работа The Work Study Job
Сезон 2 Серия 10
4 января 2023
Живот зверя Иов The Belly of the Beast Job
Сезон 2 Серия 11
11 января 2023
Работа по обновлению музея The Museum Makeover Job
Сезон 2 Серия 12
18 января 2023
Работа с Высшим достижением The Crowning Achievement Job
Сезон 2 Серия 13
25 января 2023
График выхода всех сериалов
Чип — незаконный сын главного героя? Шокирующая теория о настоящем грехе принца из «Красавицы и чудовища»
Герои не погибли бы, но такая жизнь — хуже смерти: что стало бы со Средиземьем, если бы Саурон получил Кольцо
«Возможно, был какой-то клон»: зрители придумали 3 сценария к 8 сезону «Невского» и они будто даже круче, чем оригинал
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше