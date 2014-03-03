В 3 сезоне 3 серии сериала «Кухня», вступившись за Вику, Макс хамит неприятной гостье. Позже оказывается, что это была жена префекта, и теперь у них огромные проблемы. В то же время Елена начинает ревновать Виктора к Кате, не зная, что она его дочь.