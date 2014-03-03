В 3 сезоне 8 серии сериала «Кухня» Нагиев форсирует отношения с Викой и заставляет Виктора вернуть Макса на кухню, чтобы он не маячил перед ним. Виктор же отказывается от знакомства с друзьями Елены ради матча с любимой командой.