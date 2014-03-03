В 3 сезоне 9 серии сериала «Кухня» после расставания с Еленой Виктор уходит в пьяный загул и начинает активно дружить с Максом. Отец Насти пытается уговорить Костю работать на него за крупную сумму, чтобы наконец-то жениться на его дочери.
Related video
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Авторизация по e-mail