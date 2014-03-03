В 3 сезоне 9 серии сериала «Кухня» после расставания с Еленой Виктор уходит в пьяный загул и начинает активно дружить с Максом. Отец Насти пытается уговорить Костю работать на него за крупную сумму, чтобы наконец-то жениться на его дочери.