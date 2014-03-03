В 3 сезоне 6 серии сериала «Кухня» Макс старается отвлечься с помощью случайных девушек, но призрак Вики его преследует. Нагиев и Кристина пытаются подкупить Виктора, чтобы он выбрал сторону. В то же время Нагиев продолжает ухаживать за Викой.