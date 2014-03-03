В 3 сезоне 10 серии сериала «Кухня» Лёва западает на Катю и просит Макса помочь ему устроить с ней свидание. В то же время Виктор заключает с Нагиевым спор о том, что легко может познакомиться с женщиной и добиться свидания с ней.
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