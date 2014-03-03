В 3 сезоне 7 серии сериала «Кухня» Костя и Настя спорят из-за имени ребенка, а Макс фантазирует, чем все закончится, если он пойдет на открытый конфликт с Нагиевым. В то же время один из гостей находит в своем блюде таракана.
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