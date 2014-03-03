В 3 сезоне 18 серии сериала «Кухня» «Клод Моне» становится частью ресторанной сети, а Вика возвращается на прежний пост и устанавливает новые порядки. Макс задумывается, не вернулась ли Вика ради него, и начинает избегать Катю.