Во 2 сезоне 9 серии сериала «Короче» главные герои доказывают, что любой плюс можно обратить в минус. Все ненужные домашние вещи можно спокойно продать в интернет-магазине, а по ходу дела завести какое-нибудь незабываемое знакомство.
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