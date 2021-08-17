Во 2 сезоне 13 серии сериала «Короче» жизни главных героев оказываются под влиянием совершенно непредсказуемых событий. Сначала родственники начинают допрашивать на самые болезненные темы, а потом любимый человек делает совершенно ужасный подарок.
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