Во 2 сезоне 1 серии сериала «Короче» главный герой и его девушка решают перейти к новому этапу в своих отношениях — он наконец знакомит возлюбленную со своими друзьями. В случае, если все пройдет хорошо, пара сможет начать строить совместный быт.