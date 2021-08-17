Во 2 сезоне 1 серии сериала «Короче» главный герой и его девушка решают перейти к новому этапу в своих отношениях — он наконец знакомит возлюбленную со своими друзьями. В случае, если все пройдет хорошо, пара сможет начать строить совместный быт.
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