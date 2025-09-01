Меню
Из князи в грязи: Прилучный сбрасывает маску мажора в новой драме от создателей «Жизни по вызову» — и это только начало
Поедет работать на ферму.
1 комментарий
1 сентября 2025 13:17
На Западе тоже есть свой «Хрустальный»: сюжет — кромешный мрак, но хитом в России не стал (а Васильева заменили феминисткой)
Все началось с беременной 12-летней школьницы.
Написать
1 сентября 2025 08:27
«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»
Не зря проект имеет рейтинг 8.2.
Написать
28 августа 2025 16:11
Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил
Давно пора выйти из образа хмурого оперативника.
Написать
26 августа 2025 14:15
Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом
Истории о гениальных следователях, не оставляющих шанса маньякам.
Написать
26 июля 2025 09:54
«Он меня …, а потом убьет»: У маньяка из «Хрустального» нет прототипа, но самая кошмарный эпизод сериала произошел на самом деле — с его сценаристом
Олег Маловичко чудом выжил и запомнил произошедшее на всю жизнь.
Написать
25 июля 2025 11:21
«Это был ад, я не хотел работать»: съемки в «Хрустальном» стали для Васильева самым сложным испытанием в жизни
А вжиться в роль актеру помогли его дочери. Только вот сам он этому не очень-то рад.
Написать
17 июля 2025 12:19
«Это уже перебор»: Антон Васильев едва не отказался сыграть в лучшем сериале в своей карьере — не смог даже дочитать сценарий
Актер благодарен режиссеру, что тот его переубедил.
3 комментария
15 июля 2025 20:03
Посмотрели «Чикатило» с Нагиевым и разочаровались в тру-крайме? У этих 5 российских триллеров рейтинги куда выше (даже без «Фишера»!)
Есть как сериалы про маньяков, так и проекты о горе-ворах.
Написать
22 мая 2025 20:03
Почему угнетающий сериал «Хрустальный» назвали именно так: у сценариста Маловичко была 2 причины, и обе личные
Мрачная история о пропаже детей, которая не оставляет равнодушной.
Написать
2 апреля 2025 18:36
Фильм на замену «Аутсорсу» BadComedian не нашел: зато назвал сразу 3 будоражащих ум сериала
Известный сетевой кинокритик остался в восторге от истории про надзирателей.
1 комментарий
2 апреля 2025 14:44
Полицейский возвращается на родину и ищет убийцу детей: у хитовой «Трассы» есть приквел от того же создателя
Даже Антон Васильев из «Невского» и «Слова пацана» называл этот проект самым тяжелым сериалом на российском рынке.
Написать
17 марта 2025 19:34
От создателей «Аутсорса»: 3 сериала, держащих в напряжении до последней минуты — в №1 играет звезда «Невского»
Если вам нравится новинка с Янковским, этим проектам с высоким рейтингом тоже стоит дать шанс.
Написать
21 февраля 2025 16:40
Ничего не знаете о семье Васильева из «Невского»? Рассказываем о его дочерях и том, какой актер отец
Личную жизнь артист держит в тайне, но мы собрали информацию по крупицам.
Написать
20 декабря 2024 15:13
«Меня уже тошнит»: роль в «Хрустальном» — главная в карьере Васильева, хотя от нее он категорически отказывался
Лишь уговоры режиссера переубедили актера.
2 комментария
1 декабря 2024 08:56
«Шикарный трейлер, жду!»: 7 млрд в прокате — и новый вызов. В свежем анонсе «Чебурашки 2» Гена превращается в грозного крокодила (видео)
Думали, конец? А вот и нет: «Этерна» вернется — когда ждать 2 (и даже 3-ий) сезон и почему придется набраться терпения
У «Ведьмы из Блэр» и «Реинкарнации» появился серьезный конкурент: новый трейлер ужастика «Шелби Оукс» пугает до дрожи в коленках (видео)
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
«Любовь и голуби» видел почти каждый, но мало кто знает о его странном «проклятии»: коснулось всех — от сценариста до Гурченко и Меньшова
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
