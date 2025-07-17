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«Это был ад, я не хотел работать»: съемки в «Хрустальном» стали для Васильева самым сложным испытанием в жизни

17 июля 2025 12:19
«Это был ад, я не хотел работать»: съемки в «Хрустальном» стали для Васильева самым сложным испытанием в жизни

А вжиться в роль актеру помогли его дочери. Только вот сам он этому не очень-то рад.

Роль в «Хрустальном» стала для Антона Васильева не только важной карьерной ступенью, но и своеобразным психологическим рубежом. Тот редкий случай, когда актеру пришлось прочувствовать всю боль своего персонажа.

По сюжету герой Васильева — следователь Сергей Смирнов, которого отправляют в родной город расследовать убийство. Но это дело запускает куда более страшный процесс: всплывает то, что он сам пережил в детстве. Насилие. Предательство близких. Груз, который человек несет десятилетиями — и который артист решил не симулировать, а пропустить через себя.

«Это был ад, я не хотел работать»: съемки в «Хрустальном» стали для Васильева самым сложным испытанием в жизни

В интервью журналу «Ок!» Васильев говорит без утайки:

«Это был ад, было очень тяжело — я не хотел работать “технически”. Когда из смены в смену переживаешь невероятные эмоциональные потрясения, достаешь из себя все самое сокровенное — это не может не откладываться».

Звезде «Невского» пришлось изолироваться от общения с родными и близкими — только съемки, только «Хрустальный», только боль. Все свободное время артист проводил в одиночестве.

«Это был ад, я не хотел работать»: съемки в «Хрустальном» стали для Васильева самым сложным испытанием в жизни

Но еще тяжелее оказалось не на площадке — а внутри себя. Васильев признает: в роли героев сериала он невольно представлял своих дочерей. Не ради драматизма, а чтобы его переживания на экране были максимально честными.

Все это происходило на съемках в ростовских Шахтах длиною в два месяца. Без привычной московской рутины, без отвлекающих дел. Съемки шли почти круглосуточно, и по словам актера, выйти из этой тьмы в повседневность оказалось едва ли не сложнее, чем войти.

Ранее мы писали: «Это уже перебор»: Антон Васильев едва не отказался сыграть в лучшем сериале в своей карьере — не смог даже дочитать сценарий

Фото: Кадр из сериала «Хрустальный»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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