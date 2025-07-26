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Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом

26 июля 2025 09:54
Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом

Истории о гениальных следователях, не оставляющих шанса маньякам.

В центре сюжета сериала «Хрустальный» (2021) — Сергей Смирнов, один из лучших экспертов по поимке маньяков в Москве. По приглашению губернатора он возвращается в родной город Хрустальный, чтобы расследовать серию похищений и убийств мальчиков.

Много лет назад он уехал отсюда в столицу, пытаясь забыть о тяжёлом детстве. Но теперь, чтобы поймать преступника, Сергею придётся снова столкнуться с прошлым и своими страхами.

Этот мрачный, напряжённый детектив — очередной хит от авторов «Трассы» и «Аутсорса». Главную роль исполняет Антон Васильев, знакомый зрителям по роли Семёнова в сериале «Невский».

«Хрустальный» получил оценку 8.1 на Кинопоиске — вполне достойный рейтинг. Но если вы уже посмотрели все серии и не знаете, за что взяться дальше, — мы сделали для вас подборку.

Вот 3 не самых заезженных, но атмосферных сериала, похожих по духу на «Хрустальный».

«Душегубы» (2019)

Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом

Рейтинг на КП: 8.3

Старший следователь Леонид Ипатьев оказывается в самом центре охоты на маньяков времён СССР. Это не просто работа, а постоянное противостояние со злом, которое умеет прятаться под личиной обычных людей.

«Чёрное солнце» (2022)

Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом

Рейтинг на КП: 7.7

Следователь Игорь Жук приезжает работать в Выборг, но прошлое не отпускает. В лесу находят изуродованное тело девушки, и Жук вспоминает: подобное уже происходило, и это может быть связано с трагической гибелью его жены.

В поисках убийцы он объединяется с капитаном Чагиным — прямолинейным, но талантливым полицейским, который привык действовать по справедливости, а не по букве закона.

«Тень за спиной» (2018)

Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом

Рейтинг на КП: 7.9

Сюжет вдохновлён делом ангарского маньяка. В небольшом городе происходит серия убийств: женщины пропадают после вечеринок, и всё указывает на маньяка.

Из Москвы присылают следователя Генпрокуратуры Николая Горобца, но местные власти ему не рады. В напарники ему дают неопытного оперативника Михаила Воробьёва и начинающего следователя Светлану Мирошникову.

Вместе им предстоит разобраться в череде страшных событий.

Ранее мы писали: «Это был ад, я не хотел работать»: съемки в «Хрустальном» стали для Васильева самым сложным испытанием в жизни

Фото: Кадры из сериалов «Душегубы», «Хрустальный», «Чёрное солнце», «Тень за спиной»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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