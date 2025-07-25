Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Он меня …, а потом убьет»: У маньяка из «Хрустального» нет прототипа, но самая кошмарный эпизод сериала произошел на самом деле — с его сценаристом

«Он меня …, а потом убьет»: У маньяка из «Хрустального» нет прототипа, но самая кошмарный эпизод сериала произошел на самом деле — с его сценаристом

25 июля 2025 11:21
«Он меня …, а потом убьет»: У маньяка из «Хрустального» нет прототипа, но самая кошмарный эпизод сериала произошел на самом деле — с его сценаристом

Олег Маловичко чудом выжил и запомнил произошедшее на всю жизнь.

«Хрустальный» называют российским «Настоящим детективом» — и не зря. Это мрачный, липкий, завораживающий сериал о серийных убийствах, насилии и вечной тьме человеческой души. Но если вы после финальных титров полезли в интернет с вопросом «а такой маньяк-то реально был?», то ответ вас удивит: нет. Не был. Было кое-что похуже. Но давайте по порядку.

Чисто технически, образ у главного злодея «Хрустального» — чисто собирательный. Чикатило, Муханкин, Бурцев — все это где-то рядом, но ни один из них не лег в основу дословно. Убийца из сериала с Антоном Васильевым — не документальный персонаж, а квинтэссенция всего худшего, что случалось в истории советского и постсоветского криминала.

И в этом смысле он реальнее любого конкретного имени, ведь будто собран из газетных заголовков, дворовых страшилок, показаний выживших и молчания потерпевших. Такой маньяк мог быть в любом городе. Вот что пугает сильнее всего.

«Он меня …, а потом убьет»: У маньяка из «Хрустального» нет прототипа, но самая кошмарный эпизод сериала произошел на самом деле — с его сценаристом

А теперь — самое страшное. Самая болезненная сцена в сериале, в которой на главного героя нападает его отчим — не вымысел. Монолог сценариста Олега Маловичко в журнале «Правила» в 2018 году — именно та реальность, на которой все и держится.

«Мне было тринадцать, ему — сорок… он бил меня, пока не устал. Сказал, что сейчас он меня изнасилует, а потом убьет», — написал Маловичко.

Да, это было не художественное преувеличение, не метафора. Он действительно выжил после падения из окна в попытках сбежать от пьяного насильника. Полгода в больнице. Костыли. В семье никто ничего не обсуждал. Просто жили дальше. Как будто не было.

Вот вам и «основано на реальных событиях». Не маньяк — а травма. Не расследование — а попытка жить после.

Ранее мы писали: «Это уже перебор»: Антон Васильев едва не отказался сыграть в лучшем сериале в своей карьере — не смог даже дочитать сценарий

Фото: Кадр из сериала «Хрустальный»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом Читать дальше 26 июля 2025
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма Читать дальше 26 июля 2025
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша) «Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша) Читать дальше 26 июля 2025
Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект) Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект) Читать дальше 26 июля 2025
Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше Читать дальше 26 июля 2025
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны «Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны Читать дальше 25 июля 2025
Старки — самый древний дом «Игры престолов», но за 8 000 лет они остановились в развитии: в книгах напрямую так и не объяснили, почему Старки — самый древний дом «Игры престолов», но за 8 000 лет они остановились в развитии: в книгах напрямую так и не объяснили, почему Читать дальше 25 июля 2025
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку Читать дальше 25 июля 2025
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года Читать дальше 25 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше