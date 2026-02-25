Оповещения от Киноафиши
Новый хит в духе «Хрустального» и «Трассы»: 17 тысяч россиян замерли в ожидании нового детектива с Акиньшиной

25 февраля 2026 13:17
Серьезный претендент на звание главного релиза года.

В списках ожидания на Кинопоиске новый детектив «Отпечатки» уже отметили 17 тысяч человек. Интерес подогревают сразу несколько факторов: Оксана Акиньшина в главной роли, сценарий, вдохновленный реальными историями, и обещание мрачного триллера в духе «Хрустального» и «Трассы».

Действие разворачивается в вымышленном городке Заречный. Следователь Яна (Акиньшина) возвращается в места, где прошло ее детство — в местный детдом. Формальный повод: расследование жестокого убийства семьи ее бывшего знакомого по интернату.

Местные оперативники быстро закрывают дело: глава семейства якобы всех порешил и сам наложил на себя руки. Но Яна чувствует фальшь. Вскоре всплывают другие похожие смерти, и ниточка тянется к воспитанникам и сотрудникам того самого детского дома, где выросла сама следователь.

В помощь Яне дают капитана Дениса Симонова (Дмитрий Чеботарев), чтобы эмоции не мешали расследованию. Их тандем, видимо, строится на вечном конфликте «сердце против буквы закона», и чем глубже они копают, тем активнее кто-то заметает следы.

Режиссер Сергей Филатов («Урок», «Бар "Один звонок"») объяснял, что одна из историй родилась из реального случая с выпускником детдома, но какая именно — держат в секрете. Критики, уже посмотревшие пилот на фестивале «Новый сезон», нашли много похожих на него представителей жанра, но это не плохо.

Сериалу не хватает новизны, но поклонники триллеров наверняка не будут разочарованы, — говорится в рецензии.

Премьера всех восьми серий состоится в онлайн-кинотеатре «Кион». Точная дата пока не объявлена, но в 2026 году это будет один из главных релизов платформы. Фанаты Акиньшиной и любители психологических детективов уже замерли в ожидании.

Ранее мы писали: 3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+

Фото: Кадры из сериалов «Отпечатки», «Трасса»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
