На Западе тоже есть свой «Хрустальный»: сюжет — кромешный мрак, но хитом в России не стал (а Васильева заменили феминисткой)

1 сентября 2025 08:27
Все началось с беременной 12-летней школьницы.

Детские травмы, мрачные городки и маньяки, от которых кровь стынет в жилах. «Хрустальный» в 2021-м стал сенсацией, потому что подобного по накалу отечественный зритель еще не видел. Но вот парадокс: почти за десять лет до хита с Антоном Васильевым на Западе уже существовал сериал, очень похожий по атмосфере и теме.

Назывался он «Вершина озера» (Top of the Lake), и в России он остался нишевым. Почему?

Детектив без надежды

Сюжет «Вершины озера» звучит просто: в новозеландской глуши пропадает беременная двенадцатилетняя (!) девочка. В городок приезжает детектив Робин Гриффин (Элизабет Мосс), чтобы расследовать исчезновение.

Но чем глубже она погружается в тайны этого закрытого сообщества, тем сильнее понимает: почти все мужчины вокруг — либо насильники, либо молчаливые пособники. Мир, где, казалось бы, должно царить величие природы, на деле оказывается болотом, полным грязных секретов.

Если в «Хрустальном» следователь Смирнов разбирается с маньяком, который оставляет за собой десятки детских жертв, то в «Вершине озера» ужас куда тише и тоньше. Здесь насилие не как исключение из правил, а как среда обитания. И именно это делает картину особенно удушающей.

Женщина против мира

Главный нерв сериала — его героиня. Робин в исполнении Мосс — детектив без шляпы и модных луков, но с огромным багажом личной боли. В отличие от «Хрустального», где улики постепенно ведут к учителю-маньяку, в «Вершине озера» интрига крутится вокруг того, как женщина выживает в пространстве, которое не хочет, чтобы она выживала.

Элизабет Мосс здесь олицетворение идеи: «женщина, которая ломает систему». Впрочем, сама Мосс смеется над этим образом.

В интервью она признавалась: считает себя феминисткой с детства, но выбирает роли не ради лозунгов, а потому что они сильные. Ирония в том, что ее героиня получилась даже более жесткой и цельной, чем у многих актрис, которые открыто носят ярлык «икона движения».

«Хрустальный» и «Вершина озера» — близнецы в темноте

Оба сериала строятся на одном фундаменте: маленький город, преступления против детей, следователь с личными травмами. В «Хрустальном» у Сергея Смирнова свое прошлое насилия, в «Вершине озера» Робин сталкивается с тенями собственного опыта.

Там — суровая российская шахтерская провинция, здесь — безлюдные берега новозеландских озер. Даже визуально оба проекта играют на контрасте красоты пейзажа и уродства человеческой природы.

Разница лишь в реакции аудитории. «Хрустальный» в России прогремел как событие: все обсуждали, кто маньяк, кто виноват и как вообще такое показали на отечественном ТВ. А вот «Вершина озера» у нас прошел почти незамеченным — возможно, потому что его темп медленнее, акценты не на «угадайке», а на психологическом давлении.

Почему это стоит посмотреть

Если привыкли к формату «расследование — маньяк — финальный приговор», то «Вершина озера» может показаться вязким и беспросветным. Но в этом его сила.

«Это не классическая загадка, а исследование мира, где зло встроено в систему. И именно поэтому сериал так пронзает», — объясняют в обзорах.

«Вершина озера» не дает надежды на простой ответ и показывает, что «самого гуманного суда в мире» иногда просто не существует.

Так что, если после «Хрустального» вы ищете нечто такое же жесткое, атмосферное и безумно красивое по визуалу — дайте шанс «Вершине озера».

Ранее мы писали: Шрам и его «бригада»: «Муфаса: Король лев» так и не ответил на один из важнейших вопросов оригинального мульта

Фото: Кадры из сериалов «Хрустальный», «Вершина озера»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
