Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили

Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили

25 февраля 2026 17:38
Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили

Вновь следователь едет в глушь, чтобы ловить преступников. И вышло интересно – на 7.7 балла.

Фанаты Антона Васильева, известного многим по сериалу «Невский», наверняка наслышаны и про «Хрустальный». Это такой мрачный психологический детектив про следователя из Москвы Сергея Смирнова.

Он возвращается в родной провинциальный город, где кто-то убивает мальчиков. И здесь ему предстоит не только ловить маньяка, но и столкнуться с собственным тяжелым прошлым.

Так вот если этот проект вам зашел, присмотритесь еще и к сериалу «Зверобой». Здесь главную роль играет Павел Чинарев. Его герой – столичный следователь Олега Хлебников.

Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили

Он застрелил преступника при задержании и, чтобы замять скандал, начальство ссылает его пересидеть в глухой таежный город Вахту. Но просто отсидеться не выходит: в городишке давно пропадают местные отбросы, на которых всем плевать.

И это оказывается не просто совпадением. Кто-то методично убивает маргиналов и оставляет на местах преступления цветы зверобоя.

Рейтинг на Кинопоиске на основе 297+ тысяч оценок получился вполне приличным – 7.7. А вот за что хвалят сериал зрители:

«Сериал неторопливый и размеренный, с легким налетом мрачности и мистики. Нет "испанщины" (когда, плачут все по делу и без), все строго к месту. Герои для зрителя раскрываются постепенно, органично и, в соответствии с сюжетом, не торопливо»,

«В сюжете интересные повороты, он держит в напряжении, держит интерес зрителя, много деталей. Нельзя не отметить депрессивный, но все же колоритный мир».

Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили

Правда, некоторым темп показался все же чересчур медленным, но других плюсов это не отменяет:

«Персонажи за две серии никак не развиваются. Мы буквально ничего о них не знаем. Очень хочется акцент на героев в последующих сериях, ведь постановка в целом любопытная, актеры хорошие и картинка интересная».

Сейчас оба сезона сериала уже доступны к просмотру. Так что если вам зашел «Хрустальный», дайте шанс и «Зверобою», чтобы сформировать собственное мнение. Вдруг он станет вашим новым фаворитом?

Ранее мы писали: «Меня разорвало в клочья»: 6 новинок кино рекомендует сам Бурунов – №6 смотрел «2.5 часа как парализованный»

Фото: Кадры из сериалов «Хрустальный», «Зверобой»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Живут в мире единорогов»: замену «Первого отдела» на НТВ зрители уже сравнили с культовой «Ликвидацией» – но есть и ложка дегтя «Живут в мире единорогов»: замену «Первого отдела» на НТВ зрители уже сравнили с культовой «Ликвидацией» – но есть и ложка дегтя Читать дальше 4 марта 2026
«Не узнаю Пашу совсем»: Семенов в 8-м сезоне «Невского» уже не будет таким, как прежде – зрители во всем «обвиняют» Васильева (фото) «Не узнаю Пашу совсем»: Семенов в 8-м сезоне «Невского» уже не будет таким, как прежде – зрители во всем «обвиняют» Васильева (фото) Читать дальше 4 марта 2026
Режиссер «Первого отдела» наконец признался, почему из 5 сезона вырезали целых 10 серий: «Создатели сериала ни при чем» Режиссер «Первого отдела» наконец признался, почему из 5 сезона вырезали целых 10 серий: «Создатели сериала ни при чем» Читать дальше 4 марта 2026
«Зацепил с первой минуты»: новый российский детектив на ИВИ почти догнал «Первый отдел» – позади даже «Лепила» с Панфиловым «Зацепил с первой минуты»: новый российский детектив на ИВИ почти догнал «Первый отдел» – позади даже «Лепила» с Панфиловым Читать дальше 3 марта 2026
«”Ментовские войны” не переплюнуть»: заметили ляпы в финале «Первого отдела 5»? Реальные «следаки» так себя не ведут «”Ментовские войны” не переплюнуть»: заметили ляпы в финале «Первого отдела 5»? Реальные «следаки» так себя не ведут Читать дальше 3 марта 2026
«Смело в топку»: финал «Первого отдела 5» стал для россиян «разочарованием года» – 6 сезон теперь предлагают отменить «Смело в топку»: финал «Первого отдела 5» стал для россиян «разочарованием года» – 6 сезон теперь предлагают отменить Читать дальше 3 марта 2026
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили Читать дальше 2 марта 2026
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним «Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним Читать дальше 2 марта 2026
12 серий – и ни единой проходной: финал забытого детектива с Гуськовым «просто шокирует» 9 зрителей из 10 12 серий – и ни единой проходной: финал забытого детектива с Гуськовым «просто шокирует» 9 зрителей из 10 Читать дальше 2 марта 2026
Посмотрел за февраль 3 свежих, но малоизвестных российских детектива: №2 напомнил «Шерлока» Ричи, в №1 разочаровал Колесников Посмотрел за февраль 3 свежих, но малоизвестных российских детектива: №2 напомнил «Шерлока» Ричи, в №1 разочаровал Колесников Читать дальше 1 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше