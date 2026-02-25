Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили

Вновь следователь едет в глушь, чтобы ловить преступников. И вышло интересно – на 7.7 балла.

Фанаты Антона Васильева, известного многим по сериалу «Невский», наверняка наслышаны и про «Хрустальный». Это такой мрачный психологический детектив про следователя из Москвы Сергея Смирнова.

Он возвращается в родной провинциальный город, где кто-то убивает мальчиков. И здесь ему предстоит не только ловить маньяка, но и столкнуться с собственным тяжелым прошлым.

Так вот если этот проект вам зашел, присмотритесь еще и к сериалу «Зверобой». Здесь главную роль играет Павел Чинарев. Его герой – столичный следователь Олега Хлебников.

Он застрелил преступника при задержании и, чтобы замять скандал, начальство ссылает его пересидеть в глухой таежный город Вахту. Но просто отсидеться не выходит: в городишке давно пропадают местные отбросы, на которых всем плевать.

И это оказывается не просто совпадением. Кто-то методично убивает маргиналов и оставляет на местах преступления цветы зверобоя.

Рейтинг на Кинопоиске на основе 297+ тысяч оценок получился вполне приличным – 7.7. А вот за что хвалят сериал зрители:

«Сериал неторопливый и размеренный, с легким налетом мрачности и мистики. Нет "испанщины" (когда, плачут все по делу и без), все строго к месту. Герои для зрителя раскрываются постепенно, органично и, в соответствии с сюжетом, не торопливо»,

«В сюжете интересные повороты, он держит в напряжении, держит интерес зрителя, много деталей. Нельзя не отметить депрессивный, но все же колоритный мир».

Правда, некоторым темп показался все же чересчур медленным, но других плюсов это не отменяет:

«Персонажи за две серии никак не развиваются. Мы буквально ничего о них не знаем. Очень хочется акцент на героев в последующих сериях, ведь постановка в целом любопытная, актеры хорошие и картинка интересная».

Сейчас оба сезона сериала уже доступны к просмотру. Так что если вам зашел «Хрустальный», дайте шанс и «Зверобою», чтобы сформировать собственное мнение. Вдруг он станет вашим новым фаворитом?

Ранее мы писали: «Меня разорвало в клочья»: 6 новинок кино рекомендует сам Бурунов – №6 смотрел «2.5 часа как парализованный»