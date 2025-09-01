Из князи в грязи: Прилучный сбрасывает маску мажора в новой драме от создателей «Жизни по вызову» — и это только начало

Состав нового сериала «Виноград» звучит как заявка на успех. В главной роли — Павел Прилучный. Рядом с ним — Нино Нинидзе, с которой он уже работал в «Жизни по вызову». Продюсирует проект Максим Филатов — тот самый, кто стоял у истоков и «Жизни по вызову», и «Хрустального».

На этот раз герою Прилучного предстоит сбросить маску мажора. И начать все заново, на земле — буквально.

От гольфа — к граблям

Егор Антонов (Прилучный) — типичный московский бизнесмен: дорогие костюмы, гольф, корпоративные ужины, ощущение собственного величия. Работает в крупной строительной компании, но работает — громко сказано. Скорее, числится.

Его спасает только семейная связь: жена Света (Софья Синицына) — дочь владельца фирмы, грозного и не особенно сентиментального Павла Семеновича (Сергей Газаров).

Тесть недолюбливает зятя, но уважает выбор дочери. Герои плывут по течению до тех пор, пока не всплывает измена. Антонов крутит роман с секретаршей — и этого оказывается достаточно, чтобы бывшие привилегии улетели в трубу. Машину отбирают, карты блокируют, выходное пособие — не выплачивают.

Ни денег, ни статуса. Только билет в Анапу — родной город, куда он едет по вынужденной ссылке. Там его ждет виноградная плантация на 100 гектаров. И самый настоящий кризис.

От столичной глянцевости — к земле под ногтями

В новом образе Прилучный играет с собственным амплуа. Его герой снова сбит с пути, снова в поиске. Но если раньше это был криминальный мир или разборки, то теперь — глухая провинция, жара и тишина. Его герой, одержимый брендами, оказался в одежде, которую впервые не жалко испачкать.

Кроме того, «Виноград» — это не только Анапа. В кадре будут Сочи, Дубай, контрасты жизни, которые подчеркивают главное: от внешнего блеска до внутренней пустоты — один шаг.

По законам жанра история должна закончиться преображением. Герой осознает ценность семьи, поймет, что деньги — не счастье, и постарается все вернуть. Однако точно говорить не приходится — нужно смотреть сериал. Премьера уже 1 сентября.

