Новый российский детектив стартует уже 1 февраля: завязка похожа на «Хрустальный» с Васильевым, а дальше – море мистики

Ищете свежий детектив с атмосферой закрытого городка и тёмными тайнами? С 1 февраля стартует сериал, который может стать вашим новым фаворитом.

Если вам нравился «Хрустальный» с Антоном Васильевым – тем же актёром, что сыграл в «Невском», – где следователь приезжает в родной край, где исчезают дети, и сталкивается с собственным прошлым, то обратите внимание на новинку под названием «Резервация».

Здесь будет похожая завязка. Это детективный триллер о бывшем полицейском Сергее, который возвращается в родной город. Но теперь это место – настоящая резервация, отрезанная от всего мира странной и необъяснимой аномалией.

Вернувшись, герой узнаёт, что в городе бесследно исчезают дети. Сергей решает остаться и докопаться до правды, какой бы мрачной она ни была. Ему предстоит не только раскрыть загадку пропавших, но и разобраться, что за сила изолировала целый город от остальной реальности.

Сериал снят по мотивам оригинального романа Станислава Гимадеева «Принцип чётности». Главные роли исполняют Денис Шведов, Филипп Янковский, Екатерина Волкова и Николай Шрайбер.

Премьера первой серии «Резервации» состоится уже 1 февраля на платформе КИОН. Если любите детективы с элементами мистики и сильной атмосферой – не пропустите.