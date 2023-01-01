Ремейки сериалов, которые превзошли оригинальные шоу

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Скоро в прокате "Синистер. Начало"
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Эйфория
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7.0
драма, криминал, триллер
2019, США
Хороший доктор
Смотрите на
7.0
драма
2017, США
Лучше звоните Солу
8.0
драма, криминал
2015, США
Карточный домик
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драма, триллер
2013, США
Родина
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драма, триллер
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