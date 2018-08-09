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Постер к сериалу Карточный домик
Киноафиша Сериалы Карточный домик Сезоны
Карточный домик (2013 - 2018), список сезонов House of Cards 18+
Год выпуска 2013
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Список сезонов сериала «Карточный домик»
Карточный домик - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 13 эпизодов
 
Карточный домик - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 13 эпизодов
 
Карточный домик - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 13 эпизодов
 
Карточный домик - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2016, 13 эпизодов
 
Карточный домик - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2017, 13 эпизодов
 
Карточный домик - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2018, 8 эпизодов
 
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