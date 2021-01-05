В 1 сезоне сериала «История бранных слов» бессменный ведущий в лице популярного голливудского актера Николаса Кейджа рассказывает зрителям о происхождении самых известных и любимых народом нецензурных слов, о которых знают не только американцы, но и все, кто хоть раз сталкивался с английской речью. Каждый новый эпизод шоу посвящен отдельному ругательству, среди которых «f**k», «shit», «pussy» и многие другие. Кейдж не только объясняет семантическую структуру этих слов, но и в свободной форме рассуждает об их эмоциональной коннотации.