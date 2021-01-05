Меню
История бранных слов 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала История бранных слов
History of Swear Words 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «История бранных слов»

В 1 сезоне сериала «История бранных слов» бессменный ведущий в лице популярного голливудского актера Николаса Кейджа рассказывает зрителям о происхождении самых известных и любимых народом нецензурных слов, о которых знают не только американцы, но и все, кто хоть раз сталкивался с английской речью. Каждый новый эпизод шоу посвящен отдельному ругательству, среди которых «f**k», «shit», «pussy» и многие другие. Кейдж не только объясняет семантическую структуру этих слов, но и в свободной форме рассуждает об их эмоциональной коннотации.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.4 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «История бранных слов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Fuck
Сезон 1 Серия 1
5 января 2021
Shit
Сезон 1 Серия 2
5 января 2021
Bitch
Сезон 1 Серия 3
5 января 2021
Dick
Сезон 1 Серия 4
5 января 2021
Pussy
Сезон 1 Серия 5
5 января 2021
Damn
Сезон 1 Серия 6
5 января 2021
