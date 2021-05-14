Во 2 сезоне 7 серии сериала «Классный мюзикл: Мюзикл» Дикие кошки обманным путем проникают в здание конкурирующей школы и невольно оказываются участниками танцевального конкурса. Уверенная в своих силах, Нини решает пойти на огромный риск.
Related video
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Авторизация по e-mail