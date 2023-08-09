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Классный мюзикл 2019 - 2023, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Классный мюзикл
Киноафиша Сериалы Классный мюзикл Сезоны Сезон 4

High School Musical: The Musical: The Series
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 9 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Классный мюзикл»

В 4-м сезоне сериала «Классный мюзикл» событий разворачиваются в Ист-Хай. Группа «Дикие кошки» участвует в прослушивании и репетиции четвертого школьного мюзикла. Рикки и Кортни отправляются в колледж, из-за чего их участие в спектакле подвергается сомнению и проект оказывается под угрозой. Подготовка к новому мюзиклу перетягивает на себя все внимание, оставляя прошлогодних звезд не у дел. Разумеется, они не собираются с этим мириться. На вечеринке в доме Джины в честь Хеллоуина отношения ребят подвергаются неожиданным испытаниям. Раскрываются темные секреты и заключаются внезапные союзы бывших конкурентов.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 4-го сезона сериала «Классный мюзикл» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Мюзикл средней школы № 4 High School Musical 4
Сезон 4 Серия 1
9 августа 2023
КМ против КМ HSM v. HSM
Сезон 4 Серия 2
9 августа 2023
Звезда возрождается A Star Is Reborn
Сезон 4 Серия 3
9 августа 2023
Кошелек или жизнь Trick or Treat
Сезон 4 Серия 4
9 августа 2023
Приемы Admissions
Сезон 4 Серия 5
9 августа 2023
Доверяйте процессу Trust the Process
Сезон 4 Серия 6
9 августа 2023
Ночь из ночей The Night of Nights
Сезон 4 Серия 7
9 августа 2023
Рожденный быть храбрым Born to Be Brave
Сезон 4 Серия 8
9 августа 2023
График выхода всех сериалов
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