Во 2 сезоне 6 серии сериала «Классный мюзикл: Мюзикл» мисс Джейн вынуждена провести дополнительный урок по импровизации, чтобы хоть как-то укрепить уверенность детей после последних событий. Параллельно Нини продолжает работать над своей песней.
Related video
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Авторизация по e-mail