Во 2 сезоне 4 серии сериала «Классный мюзикл: Мюзикл» город накрывает сильнейшая метель, большая часть жителей вынуждена отсиживаться дома. Мисс Джейн вдохновляет Нини на смелый шаг в отношении собственного будущего, поступок Хоуи удивляет Кортни.
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