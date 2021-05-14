Во 2 сезоне 2 серии сериала «Классный мюзикл: Мюзикл» Кортни, Карлос и другие решают принять участие в прослушивании на роли в диснеевском мюзикле. Нини пытается осуществить свой план, а Джина хочет избавиться от некоторых старых привычек...
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