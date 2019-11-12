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Классный мюзикл 2019 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Классный мюзикл
Киноафиша Сериалы Классный мюзикл Сезоны Сезон 1

High School Musical: The Musical: The Series
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Классный мюзикл»

В 1 сезоне сериала «Классный мюзикл: Мюзикл» действие происходит в небольшой общеобразовательной школе, расположенной в Солт-Лейк-Сити. Именно туда устраивается работать талантливая учительница музыки, мисс Дженн. В начале учебного года она сообщает своим ученикам, что намерена организовать большой спектакль, в котором сможет поучаствовать каждый желающий. Но сначала все студенты должны пройти прослушивания. Одним из таких студентов становится парень по имени Рикки, он находится в депрессии после расставания с девушкой и надеется с помощью мюзикла вернуть себе радость и желание жить.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Классный мюзикл» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Прослушивания The Auditions
Сезон 1 Серия 1
12 ноября 2019
Читка The Read-Through
Сезон 1 Серия 2
15 ноября 2019
Гении театра The Wonderstudies
Сезон 1 Серия 3
22 ноября 2019
Блокирование Blocking
Сезон 1 Серия 4
29 ноября 2019
Школьный бал Homecoming
Сезон 1 Серия 5
6 декабря 2019
Какая команда? What Team?
Сезон 1 Серия 6
13 декабря 2019
День благодарения Thanksgiving
Сезон 1 Серия 7
20 декабря 2019
Техническая репетиция The Tech Rehearsal
Сезон 1 Серия 8
27 декабря 2019
Вечер премьеры Opening Night
Сезон 1 Серия 9
3 января 2020
Второй акт Act Two
Сезон 1 Серия 10
10 января 2020
График выхода всех сериалов
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