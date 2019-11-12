В 1 сезоне сериала «Классный мюзикл: Мюзикл» действие происходит в небольшой общеобразовательной школе, расположенной в Солт-Лейк-Сити. Именно туда устраивается работать талантливая учительница музыки, мисс Дженн. В начале учебного года она сообщает своим ученикам, что намерена организовать большой спектакль, в котором сможет поучаствовать каждый желающий. Но сначала все студенты должны пройти прослушивания. Одним из таких студентов становится парень по имени Рикки, он находится в депрессии после расставания с девушкой и надеется с помощью мюзикла вернуть себе радость и желание жить.