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Классный мюзикл 2019 - 2023 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Классный мюзикл
Киноафиша Сериалы Классный мюзикл Сезоны Сезон 3

High School Musical: The Musical: The Series
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 27 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Классный мюзикл»

В 3 сезоне сериала «Классный мюзикл: Мюзикл» продолжится история студентов из школы East High, где снимают оригинальное кино. На сей раз герои покинут стены учебного заведения, чтобы провести прекрасное лето в ночном лагере с кострами, влюбленностями и ночами без комендантских часов. Напомним, в предыдущих сезонах под руководством новой преподавательницы драматического искусства учащиеся занимались постановкой мюзикла. Так они хотели подчеркнуть принадлежность своего учебного заведения к кинематографу.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Классный мюзикл» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Счастливые кемперы Happy Campers
Сезон 3 Серия 1
27 июля 2022
В неизвестность Into the Unknown
Сезон 3 Серия 2
3 августа 2022
Женщина в лесу The Woman in the Woods
Сезон 3 Серия 3
10 августа 2022
Никакой драмы No Drama
Сезон 3 Серия 4
17 августа 2022
Настоящие кемперы на Мелководном озере The Real Campers of Shallow Lake
Сезон 3 Серия 5
24 августа 2022
Холодная война Color War
Сезон 3 Серия 6
31 августа 2022
Выпускной в лагере Camp Prom
Сезон 3 Серия 7
7 сентября 2022
Отпусти ситуацию Let It Go
Сезон 3 Серия 8
14 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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