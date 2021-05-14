Во 2 сезоне 12 серии сериала «Классный мюзикл: Мюзикл» мистер Маццара демонстрирует всем свою более мягкую сторону. Рики переоценивает свои организаторские навыки, а Джина рассказывает всю правду. Нини совершает звонок, который изменит ее жизнь.