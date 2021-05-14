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Киноафиша Сериалы Классный мюзикл: Мюзикл Сезоны Сезон 2 Серия 5

Классный мюзикл: Мюзикл 2019 5 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Классный мюзикл: Мюзикл»
Канун Нового года
Сезон 2 / Серия 1 14 мая 2021
Типизация
Сезон 2 / Серия 2 21 мая 2021
День святого Валентина
Сезон 2 / Серия 3 28 мая 2021
Шторм
Сезон 2 / Серия 4 4 июня 2021
Квинсеньеро
Сезон 2 / Серия 5 11 июня 2021
Да, и.....
Сезон 2 / Серия 6 18 июня 2021
Полевая экскурсия
Сезон 2 / Серия 7 25 июня 2021
Скорее всего
Сезон 2 / Серия 8 2 июля 2021
Весенние каникулы
Сезон 2 / Серия 9 9 июля 2021
Трансформация
Сезон 2 / Серия 10 16 июля 2021
Время показа
Сезон 2 / Серия 11 23 июля 2021
Второй шанс
Сезон 2 / Серия 12 30 июля 2021
О чем cерия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Классный мюзикл: Мюзикл» Себ и Джина пытаются помочь своему другу Карлосу. Мисс Джейн буквально одержима идеей о возвращении Нини на сцену. Но что об этом всем думают остальные? Рики допускает случайную ошибку.

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