Во 2 сезоне 5 серии сериала «Классный мюзикл: Мюзикл» Себ и Джина пытаются помочь своему другу Карлосу. Мисс Джейн буквально одержима идеей о возвращении Нини на сцену. Но что об этом всем думают остальные? Рики допускает случайную ошибку.
Related video
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Авторизация по e-mail