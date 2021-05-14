Во 2 сезоне 5 серии сериала «Классный мюзикл: Мюзикл» Себ и Джина пытаются помочь своему другу Карлосу. Мисс Джейн буквально одержима идеей о возвращении Нини на сцену. Но что об этом всем думают остальные? Рики допускает случайную ошибку.