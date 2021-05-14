Во 2 сезоне сериала «Классный мюзикл: Мюзикл» ученики Ист-Хай готовятся к грандиозному событию – весенней постановке «Красавицы и чудовища». Мисс Дженн делает все возможное для того, чтобы ее ученики стали победителями местного престижного конкурса среди студенческих драмкружков, хотя у ребят есть сильный конкурент – школа Норт-Хай. Нини переходит в школу-пансион для начинающих актеров в Денвере. Иджей готовится к поступлению в колледж. Тем временем Карлос, Кортни и Биг Ред впервые в своей жизни делают все, чтобы выступить на сцене.