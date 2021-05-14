Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Классный мюзикл 2019 - 2023 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Классный мюзикл
Киноафиша Сериалы Классный мюзикл Сезоны Сезон 2

High School Musical: The Musical: The Series
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Классный мюзикл»

Во 2 сезоне сериала «Классный мюзикл: Мюзикл» ученики Ист-Хай готовятся к грандиозному событию – весенней постановке «Красавицы и чудовища». Мисс Дженн делает все возможное для того, чтобы ее ученики стали победителями местного престижного конкурса среди студенческих драмкружков, хотя у ребят есть сильный конкурент – школа Норт-Хай. Нини переходит в школу-пансион для начинающих актеров в Денвере. Иджей готовится к поступлению в колледж. Тем временем Карлос, Кортни и Биг Ред впервые в своей жизни делают все, чтобы выступить на сцене.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Классный мюзикл» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Канун Нового года New Year's Eve
Сезон 2 Серия 1
14 мая 2021
Типизация Typecasting
Сезон 2 Серия 2
21 мая 2021
День святого Валентина Valentine's Day
Сезон 2 Серия 3
28 мая 2021
Шторм The Storm
Сезон 2 Серия 4
4 июня 2021
Квинсеньеро The Quinceañero
Сезон 2 Серия 5
11 июня 2021
Да, и..... Yes, And...
Сезон 2 Серия 6
18 июня 2021
Полевая экскурсия The Field Trip
Сезон 2 Серия 7
25 июня 2021
Скорее всего Most Likely To
Сезон 2 Серия 8
2 июля 2021
Весенние каникулы Spring Break
Сезон 2 Серия 9
9 июля 2021
Трансформация The Transformation
Сезон 2 Серия 10
16 июля 2021
Время показа Showtime
Сезон 2 Серия 11
23 июля 2021
Второй шанс Second Chances
Сезон 2 Серия 12
30 июля 2021
График выхода всех сериалов
Семья Эбботт снова в опасности: «Тихое место-3» наконец получило дату выхода и режиссера
Фанаты в слезах: почему Netflix закрыл «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером после второго сезона
Не только «Шрек» и «Как приручить дракона»: вот напрасно забытые мультфильмы DreamWorks с высоким рейтингом
Слабый пол? Это про гнилой паркет: Сью Сторм самая сильная в «Фантастической четверке» — все благодаря второй силе
Для «Голодных игр» нашли новую Китнисс Эвердин — правда, это не то, о чем вы наверняка подумали
8 часов паники и попыток выжить: любимый зомби-сериал Кинга зрители прозвали пародией на «Ходячих мертвецов» — но «переобулись» за пару серий
Море крови, океаны слез: экранизация культовой God of War станет не только жестоким боевиком, но и трогательной семейной драмой
Лучшее время, которое мы не ценили: фильмы 2019 года, которые уже сейчас считаются культовой классикой
Хорошо, что дети этого не увидели: у «Короля Льва» была альтернативная концовка — и она была куда более зловещей
«Учишься балету, Поттер?» — а ведь Малфой действительно хотел сблизиться с Гарри: и причина не так уж однозначна
«Дьявол носит…Zara»: фанаты в ужасе от образа Миранды в легендарном сиквеле — стилист объяснил, что с ним не так (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше