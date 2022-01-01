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Джек Коулман
Джек Коулман
Jack Coleman
О персоне
Фильмография
Джек Коулман
Jack Coleman
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Дата рождения
21 февраля 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Истон, Пенсильвания, США
Рост
189 см
Биография Джека Коулмана
Родился 21 февраля 1958 года. Истон, Пенсильвания, США.
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Фильмография Джека Коулмана
Красотки в молоке
комедия, семейный, мелодрама
2006, США
5.0
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