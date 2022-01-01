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Адриан Пасдар
Адриан Пасдар
Adrian Pasdar
О персоне
Фильмография
Адриан Пасдар
Adrian Pasdar
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Дата рождения
30 апреля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Питсфилд, Массачусетс, США
Рост
178 см
Биография Адриана Пасдара
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Фильмография Адриана Пасдара
Железный человек и Капитан Америка: Союз героев
боевик, приключения, анимация
2014, США
5.0
Железный человек и Халк: Союз героев
боевик, приключения, анимация
2013, США
4.0
Беги
мелодрама, боевик, триллер
2013, США
7.0
Ужас из недр
фантастика, боевик, триллер
2011, Канада
3.0
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