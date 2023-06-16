Меню
Новости о сериале «Ганнибал»

Мадс Миккельсен выразил сдержанный оптимизм насчет возвращения сериала «Ганнибал»
Мадс Миккельсен выразил сдержанный оптимизм насчет возвращения сериала «Ганнибал» По его словам, шоу получит продолжение, если какая-либо платформа возьмется за его разработку в ближайшие пару лет.
16 июня 2023 16:51
Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге
Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге На этой неделе стриминги предлагают начать новую жизнь в Индии, обсудить подростковые проблемы, сразиться с Майклом Майерсом и отбить Ромео у Джульетты.  
14 октября 2022 15:00
15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022
15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022 Новый осенний сериальный сезон не даст заскучать, когда за окном похолодает. Стриминги подготовили истории на любой вкус: про эльфов и лилипутов, криминальных авантюристов и воинственных повстанцев, вампиров и полуночников. Подробнее — в нашем материале.  
4 сентября 2022 17:00
Создатель «Ганнибала» сожалеет, что в заключительной серии не состоялся поцелуй Мадса Миккельсена и Хью Дэнси
Создатель «Ганнибала» сожалеет, что в заключительной серии не состоялся поцелуй Мадса Миккельсена и Хью Дэнси В момент съемок он считал это решение слишком очевидным. 
22 февраля 2022 12:30
По словам шоураннера Дона Манчини, хоррор-сериал «Чаки» был вдохновлен «Ганнибалом»
По словам шоураннера Дона Манчини, хоррор-сериал «Чаки» был вдохновлен «Ганнибалом» Успешное перенесение кинофраншизы на телевидение стало для Манчини сигналом того, что это можно сделать и с его собственной хоррор-вселенной.
9 декабря 2021 14:25
Эксклюзивно для Киноафиши: Валентина Ляпина делится списком любимых фильмов
Эксклюзивно для Киноафиши: Валентина Ляпина делится списком любимых фильмов В онлайн-кинотеатре KION уже доступен для просмотра новый киносторис «Подслушано». Сериал от главного шоураннера страны Ильи Куликова рассказывает интригующую историю расследования подростками исчезновения своих одноклассников. Актриса Валентина Ляпина, исполнившая в «Подслушано» одну из главных ролей, специально для «Киноафиши» рассказала о своих кинопредпочтениях.
15 июня 2021 15:48
11 сериалов, которые выросли из фильмов
11 сериалов, которые выросли из фильмов Элитный спецотряд пингвинов, Алая ведьма и каннибал-гурман: рассказываем, как их истории получили многосерийное продолжения благодаря успеху полнометражных фильмов.
14 апреля 2021 13:17
11 злодеев, которых все любят больше, чем главных героев
11 злодеев, которых все любят больше, чем главных героев Локи, Вилланель, Джокер и другие яркие негодяи, отодвинувшие протагонистов на второй план.
8 апреля 2021 19:06
