15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022Новый осенний сериальный сезон не даст заскучать, когда за окном похолодает. Стриминги подготовили истории на любой вкус: про эльфов и лилипутов, криминальных авантюристов и воинственных повстанцев, вампиров и полуночников. Подробнее — в нашем материале.
Эксклюзивно для Киноафиши: Валентина Ляпина делится списком любимых фильмовВ онлайн-кинотеатре KION уже доступен для просмотра новый киносторис «Подслушано». Сериал от главного шоураннера страны Ильи Куликова рассказывает интригующую историю расследования подростками исчезновения своих одноклассников. Актриса Валентина Ляпина, исполнившая в «Подслушано» одну из главных ролей, специально для «Киноафиши» рассказала о своих кинопредпочтениях.
11 сериалов, которые выросли из фильмовЭлитный спецотряд пингвинов, Алая ведьма и каннибал-гурман: рассказываем, как их истории получили многосерийное продолжения благодаря успеху полнометражных фильмов.