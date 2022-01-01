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Киноафиша Сериалы Ганнибал Актеры и роли

Актеры сериала «Ганнибал»

Актеры сериала «Ганнибал» Вся информация о сериале
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн Laurence Fishburne
FBI Special Agent Jack Crawford Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон Gillian Anderson
Dr. Bedelia Du Maurier Хью Дэнси
Хью Дэнси Hugh Dancy
FBI Special Agent Will Graham Эдди Иззард
Эдди Иззард Eddie Izzard
Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен Mads Mikkelsen
Dr. Hannibal Lecter Ричард Армитедж
Ричард Армитедж Richard Armitage
Кэтрин Изабель
Кэтрин Изабель Katharine Isabelle
Каролин Даверна
Каролин Даверна Caroline Dhavernas
Dr. Alana Bloom Аарон Абрамс
Аарон Абрамс Aaron Abrams
Скотти Томпсон
Скотти Томпсон Scottie Thompson
Эттьенн Парк
Эттьенн Парк Hettienne Park
Beverly Katz
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