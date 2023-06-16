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Киноафиша Новости Мадс Миккельсен выразил сдержанный оптимизм насчет возвращения сериала «Ганнибал»

Мадс Миккельсен выразил сдержанный оптимизм насчет возвращения сериала «Ганнибал»

16 июня 2023 16:51
Мадс Миккельсен выразил сдержанный оптимизм насчет возвращения сериала «Ганнибал»

По его словам, шоу получит продолжение, если какая-либо платформа возьмется за его разработку в ближайшие пару лет.

Мадс Миккельсен заявил, что сериал «Ганнибал» все еще может вернуться на экраны. В новом интервью для Deadline, данном на премьере «Индианы Джонса и колеса судьбы», актер сказал, что шоу получит продолжение, если какая-либо крупная платформа захочет взяться за его разработку:

«Шанс есть всегда. Главная сложность заключается в том, чтобы найти для сериала платформу».

Вместе с тем он отметил, что создатели шоу не могут ждать этого момента вечно:

«Конечно, у нас заканчивается время. Мы не можем ждать этого 20 лет. Но если в ближайшие пару лет кто-то найдет для сериала новый дом, я думаю, мы все будем готовы снова вернуться к нему».

Миккельсен также сказал несколько слов о своей роли в «Индиане Джонсе и колесе судьбы»: актер сыграл нацистского ученого Юргена Воллера, вознамерившегося использовать могущественный артефакт, чтобы исправить военные ошибки Гитлера. Исполнитель отметил, что сам персонаж вряд ли назвал бы себя злодеем, несмотря на столь коварные планы:

«Ни один человек не встает утром с кровати и говорит: «Я собираюсь стать злодеем». Все злодеи считают себя хорошими людьми в своем внутреннем мире».

В мировой прокат «Индиана Джонс и колесо судьбы» выйдет 30 июня.

Фото: NBC
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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