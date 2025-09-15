Меню
История еще не закончена: «Ганнибал» готов к продолжению с любимыми актерами — но есть одно «но»
Самое интересное приберегли для сиквела.
Написать
15 сентября 2025 10:23
«Выбирали между Зендеей и Рэмзи»: Джоди Фостер нашли самую неудачную замену для нового «Молчания ягнят» — фаны «Ганнибала» уже в ярости
А ведь речь пока всего лишь о дрим-касте.
Написать
14 сентября 2025 10:23
Подвинься, «Игра престолов»: топ-5 классных сериалов, которые не заслужили настолько плохой финал
Пока мы продолжаем припоминать «Игре престолов» тот самый восьмой сезон, на современном телевидении найдется еще немало таких же сильно пострадавших шоу.
5 комментариев
11 июля 2025 11:21
От психологического приквела до ленты с 5 «Оскарами»: порядок просмотра «Ганнибала» — от фильмов до сериала
История Ганнибала-каннибала стала культовой, по ней пишут диссертации.
Написать
14 апреля 2025 13:47
