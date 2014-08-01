Во 2 сезоне 8 серии сериала «Гравити Фолз» судьба вновь сталкивает детей с Блендином. Желая отомстить, путешественник во времени телепортирует Мэйбл и Диппера в далекое будущее. Им предстоит сразиться с заклятым врагом на гладиаторском турнире.
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