Во 2 сезоне 10 серии сериала «Гравити Фолз» начинается ежегодный бал в доме семьи Нортвест. Мероприятие оказывается под угрозой, когда в особняк проникают зловещие призраки. По просьбе родителей Пасифика обращается за помощью к Дипперу.
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