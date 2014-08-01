Во 2 сезоне 15 серии сериала «Гравити Фолз» приключения детей возобновляются. На этот раз Мэйбл попадает в сказочный мир единорогов, а Диппер выясняет неожиданную информацию о Билле. Удастся ли близнецам справиться с новыми неприятностями?
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