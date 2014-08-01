Во 2 сезоне 18 серии сериала «Гравити Фолз» зловещий Билл проникает в мир людей и берет власть в свои руки. Диппер и дядюшка Форд пытаются остановить злейшего врага, но сталкиваются с Гидеоном. Удастся ли им предотвратить апокалипсис?
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Авторизация по e-mail