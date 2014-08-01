Во 2 сезоне 5 серии сериала «Гравити Фолз» неумение Зуса знакомиться с девушками вынуждает его воспользоваться игрой, имитирующей романтические свидания. Но искусственный интеллект Гиффани начинает представлять для окружающих смертельную угрозу.
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