Во 2 сезоне 2 серии сериала «Гравити Фолз» дети продолжают искать автора магического дневника. Расследование приводит Диппера, Мэйбл и их друзей в подземный бункер. Здесь ребят ждет столкновение с чудищем, способным менять внешность и голос.
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