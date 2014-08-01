Во 2 сезоне 12 серии сериала «Гравити Фолз» дети выясняют о родственнике немало нового. Оказавшись в безвыходной ситуации, Стэн рассказывает Мэйбл и Дипперу о своем брате-близнеце и о деталях создания магического портала в иной мир.
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